Vergangene Woche Montag wurde in der Region des Riffelhorns die Leiche eines Mannes gefunden. Er war eine Woche zuvor vermisst gemeldet worden.

Tödlicher Wanderunfall in Zermatt VS

Am 16. Juli wurde die Leiche eines japanischen Staatsangehörigen in der Region des Riffelhorns gefunden. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Am 16. Juli wurde in der Region Zermatt die Leiche eines vermissten Wanderers gefunden. Das teilt die Kantonspolizei Wallis mit. Es handelt sich um einen 46-jährigen japanischen Staatsangehörigen. Der Mann sei im Gebiet Riffelhorn auf einer Höhe von rund 2400 Metern leblos aufgefunden worden, schreibt die Kantonspolizei in der Mitteilung weiter.

Ermittlungen und Suchmassnahmen waren nach der Vermisstmeldung am 9. Juli eingeleitet worden. Im Einsatz stand, neben der Kantonspolizei Wallis, die Kantonale Walliser Rettungsorganisation, die ihrerseits Air Zermatt, Hundeführer und Rettungsspezialisten einsetzte. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen eine Untersuchung eingeleitet.