Feuer auf dem Campingplatz in Raron VS

In der Walliser Gemeinde brannte es in der Nacht auf Sonntag, wie ein Leser dem Blick berichtete.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Brand in Raron VS: Auf dem Campingplatz Simplonblick in der Oberwalliser Gemeinde brach in der Nacht auf Sonntag ein Brand aus, wie ein Leserreporter berichtet. Dabei habe sich massiver Rauch entwickelt. Immer wieder habe es laut geknallt.

Ein Bild des Lesers zeigt den orangen Schein des Feuers und eine grosse Rauchwolke über dem Ort. Die lokale Feuerwehr wurde aufgeboten. Gegen 1:30 in der Nacht schien das Feuer dann unter Kontrolle – nur noch eine Rauchsäule war zu sehen.

Die Kantonspolizei Wallis wollte sich auf Anfrage von Blick zum Feuer nicht äussern und verwies auf die Medienstelle, die am Sonntagvormittag wieder erreichbar sei.