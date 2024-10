Kunstaktion der Riklin-Brüder Riesiges Picknicktuch in Brig

Die St. Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin haben am Montag in der Stadt Brig VS ein gigantisches Picknicktuch ausgelegt. Nach Angaben der Künstler nahmen geschätzt «weit über tausend Personen» am kollektiven Picknick teil.