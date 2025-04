Am 7. April 2025 ereignete sich an der Kreuzung Torma in Monthey ein Verkehrsunfall. Eine Automobilistin kam dabei ums Leben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Schweizerin (†21) stirbt nach Unfall in Monthey VS

Das Opfer verstarb an ihren Verletzungen.

Kurz nach 20 Uhr fuhr eine 21-jährige Schweizerin am Montag auf Route de Morgins in Monthey VS vom Stadtzentrum in Richtung Troistorrents VS. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es auf Höhe der Fussgängerampel bei der Kreuzung Torma zu einem schweren Zusammenstoss mit einem Fahrzeug, das von Troistorrents in Richtung Collombey unterwegs war.

Die Lenkerin wurde umgehend medizinisch versorgt und anschliessend in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins CHUV nach Lausanne geflogen. Dort erlag sie am Vormittag des 8. April 2025 ihren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.