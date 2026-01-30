DE
Kollision in Naters VS
Fussgängerin (†88) stirbt nach Verkehrsunfall in Spital

Am Mittwoch hat sich in Naters ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Fussgängerin kam später im Spital ums Leben.
Eine Untersuchung zum Unfallhergang wurde eingeleitet (Archiv).
Foto: KEYSTONE

Darum gehts

  • Autofahrerin kollidiert Mittwoch in Naters VS mit Fussgängerin
  • 88-jährige Schweizerin erliegt im Spital Visp ihren Verletzungen
  • Unfallursache unklar, Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet
Georg NopperRedaktor News

Gegen 17.45 Uhr fuhr die Lenkerin eines Personenwagens am Mittwoch auf der Bahnhofstrasse von Naters VS in Richtung Brig. Auf der Höhe der Rhonemühle kam es beim dortigen Fussgängerstreifen aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und einer Fussgängerin, wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Die umgehend aufgebotenen Rettungskräfte leisteten vor Ort medizinische Erstversorgung. Die verletzte Frau wurde anschliessend mit einer Ambulanz hospitalisiert. Am Donnerstag erlag die Fussgängerin schliesslich im Spital Visp ihren Verletzungen.

Beim Opfer handelt es sich um eine 88-jährige Schweizerin. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

