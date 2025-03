Zollbeamte beschlagnahmen Drogen bei Autoverlad im Wallis

1/2 61 Kilogramm Khat waren in zwei Koffern versteckt. Foto: Bundesamt für Zoll und Grenzsich

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Drogen wurden Anfang März innert zweier Tage in zwei Fahrzeugen bei der Einreise via Autozug aus Italien am Autoverlad bei Brig entdeckt, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Wegen Verdachts auf Betäubungsmittelschmuggel kontrollierten die BAZG-Mitarbeitenden am 4. März einen Albaner und dessen Fahrzeug. Dabei stellten sie in der Mittelkonsole des Wagens rund 740 Gramm Kokain fest.

Tags darauf kontrollierten Zollbeamte ein Auto aus Italien mit einem weissrussischen Fahrer und einem israelischen Beifahrer. Bei der Untersuchung des Fahrzeuges stellten sie im Kofferraum zwei Koffer mit insgesamt rund 61 Kilogramm Khat fest.

In beiden Fällen wurden laut BAZG die Fahrzeuginsassen, die Fahrzeuge sowie die Betäubungsmittel der Kantonspolizei Wallis für das weitere Verfahren übergeben. Die Ermittlungen werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Wallis durchgeführt.