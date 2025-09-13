DE
FR
Abonnieren

In Kurve Kontrolle verloren
17-jähriger Töfffahrer in Riddes VS tödlich verunfallt

Tragischer Unfall im Wallis: Ein junger Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve von der Strasse ab und stürzte. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, Zeugen werden gebeten, sich zu melden.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Teilen
Anhören
Im Einsatz stand unter anderem die Kantonspolizei Wallis. (Symbolbild)
Foto: PIUS KOLLER

Darum gehts

  • 17-jähriger Portugiese stirbt bei Töffunfall im Wallis
  • Jugendgericht leitet Untersuchung ein, Polizei sucht Zeugen
  • Vier Einsatzkräfte vor Ort: Kantonspolizei, Stadtpolizei, Ambulanz und Feuerwehr
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
BlickMitarbeiter54.jpg
Fabrice ObristRedaktor News

Kurz vor Mitternacht war ein Portugiese (17) am Freitagabend mit seinem Töff im Wallis unterwegs. Er fuhr auf der Route d'Aproz in der Gemeinde Riddes in eine Rechtskurve, in der er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Fahrbahn stürzte.

Wie die Kantonspolizei Wallis schreibt, waren die Rettungskräfte schnell vor Ort und leiteten Hilfsmassnahmen ein. Trotzdem verstarb der 17-Jährige noch am Unfallort. Die Strasse wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Polizei sucht Zeugen

Das zuständige Jugendgericht hat zur Klärung der Umstände eine Untersuchung eingeleitet. Personen, die weitere Angaben zum tödlichen Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 027 326 56 56 bei der Walliser Polizei zu melden.

Im Einsatz standen neben den Kantonspolizisten auch Beamte der Stadtpolizei Riddes, eine Ambulanz und die örtliche Feuerwehr.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen