17-jähriger Töfffahrer in Riddes VS tödlich verunfallt

Darum gehts
- 17-jähriger Portugiese stirbt bei Töffunfall im Wallis
- Jugendgericht leitet Untersuchung ein, Polizei sucht Zeugen
- Vier Einsatzkräfte vor Ort: Kantonspolizei, Stadtpolizei, Ambulanz und Feuerwehr
Kurz vor Mitternacht war ein Portugiese (17) am Freitagabend mit seinem Töff im Wallis unterwegs. Er fuhr auf der Route d'Aproz in der Gemeinde Riddes in eine Rechtskurve, in der er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Fahrbahn stürzte.
Wie die Kantonspolizei Wallis schreibt, waren die Rettungskräfte schnell vor Ort und leiteten Hilfsmassnahmen ein. Trotzdem verstarb der 17-Jährige noch am Unfallort. Die Strasse wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.
Polizei sucht Zeugen
Das zuständige Jugendgericht hat zur Klärung der Umstände eine Untersuchung eingeleitet. Personen, die weitere Angaben zum tödlichen Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 027 326 56 56 bei der Walliser Polizei zu melden.
Im Einsatz standen neben den Kantonspolizisten auch Beamte der Stadtpolizei Riddes, eine Ambulanz und die örtliche Feuerwehr.
