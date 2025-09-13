17-jähriger Töfffahrer in Riddes VS tödlich verunfallt

Tragischer Unfall im Wallis: Ein junger Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve von der Strasse ab und stürzte. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Im Einsatz stand unter anderem die Kantonspolizei Wallis. (Symbolbild) Foto: PIUS KOLLER

Darum gehts 17-jähriger Portugiese stirbt bei Töffunfall im Wallis

Jugendgericht leitet Untersuchung ein, Polizei sucht Zeugen

Fabrice Obrist Redaktor News

Kurz vor Mitternacht war ein Portugiese (17) am Freitagabend mit seinem Töff im Wallis unterwegs. Er fuhr auf der Route d'Aproz in der Gemeinde Riddes in eine Rechtskurve, in der er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Fahrbahn stürzte.

Wie die Kantonspolizei Wallis schreibt, waren die Rettungskräfte schnell vor Ort und leiteten Hilfsmassnahmen ein. Trotzdem verstarb der 17-Jährige noch am Unfallort. Die Strasse wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Polizei sucht Zeugen

Das zuständige Jugendgericht hat zur Klärung der Umstände eine Untersuchung eingeleitet. Personen, die weitere Angaben zum tödlichen Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 027 326 56 56 bei der Walliser Polizei zu melden.

Im Einsatz standen neben den Kantonspolizisten auch Beamte der Stadtpolizei Riddes, eine Ambulanz und die örtliche Feuerwehr.