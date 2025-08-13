Das Team von Solarstratos hat im Wallis den Weltrekord für die grösste je mit einem Elektro- und Solarflugzeug erreichte Höhe gebrochen. Der Pilot Raphaël Domjan stieg am Dienstag vom Flughafen Sitten mit seiner Maschine mit der Kennung HB-SXA auf 9521 Meter.

1/4 Solarstratos umrundet das Matterhorn. (Archivbild) Foto: MARTIAL TREZZINI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Damit übertraf er den bisherigen Rekord von Bertrand Piccard und Solar Impulse von 9235 Metern. Die neue Bestleistung muss allerdings noch vom weltweiten Luftsportverband FAI bestätigt werden, wie die Kommunikationsabteilung von Solarstratos am Mittwoch mitteilte. Sein Ziel, als erster Pilot mit einem Solarflugzeug eine Höhe von 10'000 Metern zu überschreiten, hat der Neuenburger Abenteurer damit aber noch nicht erreicht.

Der Rekordflug sei ein emotionaler Moment für das gesamte Team von Solarstratos und Domjan gewesen, hiess es in der Medienmitteiung weiter. Er sei mit einem Raclette gefeiert worden.

Mit dem Projekt will der 53-Jährige das Potenzial der Sonnenenergie für eine nachhaltige Luftfahrt aufzeigen. Das Projekt soll demonstrieren, dass Flüge mit Solarenergie möglich sind und eine umweltfreundliche Alternative zu konventionellen Flugzeugen darstellen können.