Schweizerin (†33) stirbt nach Lawinenunfall in Simplon VS

Eine 33-jährige Schweizerin war am 21. Januar bei einem Lawinenunfall verletzt und per Helikopter ins Spital Sitten geflogen worden. Dort verstarb sie am Sonntag.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Unterhalb des Schilthorns auf dem Gemeindegebiet von Simplon VS löste sich am 21. Januar eine Lawine. Zwei Skitourengänger wurden mitgerissen, eine Person davon verletzt. Die verletzte Schweizerin (†33) war per Helikopter ins Spital Sitten geflogen worden. Am Sonntag verstarb sie dort, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Wallis am Montag.

Bei der Rettung am vergangenen Mittwoch standen Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO), darunter drei Rettungsspezialisten und drei Lawinenhundeführer, im Einsatz. Mit insgesamt drei Helikoptern der Air Zermatt begaben sich die Einsatzkräfte an den Unfallort.