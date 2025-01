Zwei Skitourengänger waren am Montag im Wallis unterwegs, als sich eine Lawine löste und einen der beiden hunderte Meter mitriss. Die Begleiterin konnte das Opfer lokalisieren, welches mit einem Helikopter dann ins Spital gebracht wurde.

An diesem Hang löste sich die Lawine. Foto: Kantonspolizei Wallis

Von Fionnay im Kanton Wallis aus stiegen zwei Skitourengänger am Montagvormittag in Richtung Grand Tavé. Um 14.30 Uhr erreichten die beiden den Gipfel und begannen mit der Abfahrt in Richtung Mauvoisin, wie die Kantonspolizei Wallis schreibt.

Auf einer Höhe von rund 2'300 Metern löste sich dann eine Lawine, die einen der beiden Tourengänger mehrere hundert Meter mitriss. Die Begleiterin des Opfers schlug sofort Alarm und begann mit einem Lawinenverschüttetensuchgerät mit der Suche. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte sie das Opfer, einen 27-jährigen Schweizer, ausfindig machen.

Die eingetroffenen Einsatzkräfte «griffen umgehend ein», so die Walliser Polizei. Nebst der Kantonspolizei standen auch zwei Helikopter der Air-Glaciers im Einsatz. Einer davon flog das sich in ernstem Zustand befindliche Opfer ins Spital in Sitten. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (obf)