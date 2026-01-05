DE
Handy-Aufnahmen zeigen
War die Notausgang-Beleuchtung ausgeschaltet?

Auf Handyaufnahmen aus der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS kann man das Notausgang-Signal zwar sehen, es scheint jedoch nicht zu leuchten.
Publiziert: 18:18 Uhr
