Gemäss einer Leserreporterin mussten Passagiere der Gondelbahn von Veysonnaz evakuiert werden. Die Bahn steht still. Grund ist ein Defekt, wie die Bergbahnen auf ihrer Homepage schreiben.

1/2 Die Bahn steht still: Passagiere werden abgeseilt Foto: zVg

Am Samstagnachmittag geht bei der Gondelbahn in Veysonnaz VS nichts mehr. Ein Defekt hat die Bahn zum Stillstand gebracht. Eine Evakuierung läuft.

«So gegen 15 Uhr fiel uns auf, dass die Gondelbahn nicht lief», meldet eine Leserreporterin Blick. Sie wollte gerade von der Piste runter, doch das ging nicht. Sie hatte Glück, steckte nicht in der Bahn fest, wie andere. Bis für die feststeckenden Menschen Hilfe kam, dauerte es eine ganze Weile.

«So gegen Viertel vor vier kamen die Helikopter», berichtet die Leserreporterin. Es folgte eine spektakuläre Rettungsaktion. Teilweise wurden die Menschen per Seil in einen Helikopter geholt, teilweise seilte sich ein Retter vor dem Ausstieg mit Personen aus einer Gondel ab, beschreibt die Frau die Situation. Der Retter hatte sich zuvor aus einem Helikopter abgeseilt und war in eine Gondel geklettert. «Nach und nach bewegte er sich Zipline-artig von einer Gondel zur nächsten.» Insgesamt waren zwei Helikopter im Einsatz.

