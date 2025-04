E-Trottinetts mit 113 und 126 km/h im Wallis gestoppt

Die Walliser Kantonspolizei hat zwei E-Trottinetts mit extrem hohen Geschwindigkeiten gestoppt. In Martigny erreichte ein Gefährt 113 km/h, in Zermatt sogar 126 km/h. Beide Fahrer wurden angezeigt und die Fahrzeuge beschlagnahmt.

Die Fahrzeuge entsprachen nicht den gesetzlichen Vorschriften. Foto: Keystone/DPA/JENS BÜTTNER

Janine Enderli Redaktorin News

Anfang April hielt die Walliser Kantonspolizei in Martigny Rahmen einer fixen Verkehrskontrolle ein E-Trottinett an. Da das Gefährt offensichtlich nicht den gesetzlichen technischen Anforderungen entsprach, wurde es auf einer Messrolle getestet. Das Leichtmotorfahrrad erreichte eine Geschwindigkeit von 113 km/h. Der Lenker, ein 24-jähriger Ukrainer, wurde aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit sowie der zu hohen Leistung des Leichtmotorfahrrades bei den zuständigen Behörden angezeigt, während das E-Trottinett beschlagnahmt wurde, teilt die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung mit.

Am 10. April 2025 führte die Regionalpolizei Zermatt eine ähnliche Anhaltung auf der Kantonsstrasse in Zermatt durch. Der Fall wurde der Kantonspolizei übergeben. Über die Messrolle gefahren, erreichte das E-Trottinett eine Höchstgeschwindigkeit von 126 km/h. Der Lenker, ein 42-jähriger Litauer, wurde bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DSuS) sowie der Staatsanwaltschaft Oberwallis angezeigt. Das Leichtmotorfahrrad wurde ebenfalls beschlagnahmt.