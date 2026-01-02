DE
Home
Schweiz
Westschweiz
Wallis
Generalstaatsanwältin Pilloud spricht über die Ermittlungen
Generalstaatsanwältin Pilloud
«Das ist dramatisch für das ganze Wallis»
Nach der Tragödie in Crans Montana will die ganze Welt Antworten – und schaut auf die Oberste Walliser Staatsanwältin Béatrice Pilloud.
Publiziert: 18:49 Uhr
Sandro Zulian
Reporter News
