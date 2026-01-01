DE
Gefangen in Flammen-Hölle
Video zeigt Eingang der Bar

Auf einem Instagram-Video ist das Ausmass der Katastrophe deutlich zu erkennen. Während im Hintergrund die Flammen wüten, stecken verzweifelte Gäste im Eingang der Bar fest.
Publiziert: 20:55 Uhr
