Video zeigt Eingang der Bar
Gefangen in Flammen-Hölle
Video zeigt Eingang der Bar
Auf einem Instagram-Video ist das Ausmass der Katastrophe deutlich zu erkennen. Während im Hintergrund die Flammen wüten, stecken verzweifelte Gäste im Eingang der Bar fest.
Publiziert: 20:55 Uhr
