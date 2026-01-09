DE
Trauerfeier Crans-Montana: Glockenläuten in der ganzen Schweiz
Für die Opfer von Crans-Montana
Die Glocken läuten in der ganzen Schweiz
Nach einer Schweigeminute an der Trauerfeier ertönen in der ganzen Schweiz die Glocken.
Publiziert: vor 27 Minuten
