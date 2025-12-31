Im Walliser Skigebiet Champex-Lac ist es am Mittwochabend zu einem Brand gekommen. Aufnahmen eines Blick-Lesers zeigen, wie Flammen aus einem Bergrestaurant schiessen.

Darum gehts Feuer im Bergrestaurant La Breya, Champex-Lac, am Silvesterabend ausgebrochen

Meterhohe Flammen, Lösch-Helikopter und viele Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz

Janine Enderli Redaktorin News

Alarm im Walliser Skigebiet Champex-Lac: Im Bergrestaurant La Breya ist am Silvesterabend ein Feuer ausgebrochen.

Aufnahmen eines Blick-Lesers zeigen, wie die Beiz nahe, der Bergstation lichterloh brennt. Meterhohe Flammen schiessen in die Luft. «Es sind viele Feuerwehrautos durchgefahren», berichtet der Leserreporter. Auch ein Lösch-Helikopter der Feuerwehr komme zum Einsatz.

Auf Anfrage bestätigt die Walliser Kantonspolizei den Brand. Derzeit seien 30 Feuerwehrleute vor Ort und versuchen, den Brand zu löschen. Gemäss ersten Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Der Einsatz ist im Gang.

