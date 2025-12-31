DE
Berghütte brennt lichterloh
0:10
Skigebiet Champex-Lac VS:Berghütte brennt lichterloh

Feuerwehr und Lösch-Heli im Einsatz
Bergrestaurant in Walliser Skigebiet steht in Flammen

Im Walliser Skigebiet Champex-Lac ist es am Mittwochabend zu einem Brand gekommen. Aufnahmen eines Blick-Lesers zeigen, wie Flammen aus einem Bergrestaurant schiessen.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
1/5
Im Restaurant La Breya in Champex-Lac ist ein Feuer ausgebrochen.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Feuer im Bergrestaurant La Breya, Champex-Lac, am Silvesterabend ausgebrochen
  • Meterhohe Flammen, Lösch-Helikopter und viele Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz
  • 30 Feuerwehrleute vor Ort, keine Verletzten gemeldet
Janine EnderliRedaktorin News

Alarm im Walliser Skigebiet Champex-Lac: Im Bergrestaurant La Breya ist am Silvesterabend ein Feuer ausgebrochen. 

Aufnahmen eines Blick-Lesers zeigen, wie die Beiz nahe, der Bergstation lichterloh brennt. Meterhohe Flammen schiessen in die Luft. «Es sind viele Feuerwehrautos durchgefahren», berichtet der Leserreporter. Auch ein Lösch-Helikopter der Feuerwehr komme zum Einsatz. 

Auf Anfrage bestätigt die Walliser Kantonspolizei den Brand. Derzeit seien 30 Feuerwehrleute vor Ort und versuchen, den Brand zu löschen. Gemäss ersten Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Der Einsatz ist im Gang. 

+++Update folgt+++

