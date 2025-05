Experte warnt vor Leichtsinn «Wer in Blatten wandern geht, spielt mit seinem Leben»

An der Medienkonferenz geben die Experten Auskunft über die neusten Enwicklungen in Blatten VS. Es sei wahrscheinlich, dass bald erste Blöcke viom Gletscher heruntergehen werden. Für die Siedlung und die Strasse in Blatten sei dies aber keine Gefahr, sagt Alban Brigger.

Publiziert: 15:36 Uhr | Aktualisiert: vor 45 Minuten