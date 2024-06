Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Werner Meichtry wurde zuletzt am Mittwochmorgen am Bahnhof Visp VS gesehen.

Fabienne Maag Praktikantin News

Eigentlich hatte Werner Meichtry (73) zu einer Schiffsfahrt nach Thun BE gewollt. Am Mittwochmorgen war er deshalb mit einer zehnköpfigen Reisegruppe Richtung Bahnhof Visp VS unterwegs – hier wurde er zum letzten Mal gesehen. Mit dem Zug hätte es von seinem Wohnort Leuk nach Visp gehen sollen. Doch auf dem Schiff in Thun kam er nie an, wie die Reisegruppe später der Tochter Veronica Meichtry mitteilte.

Ihr Vater sei vermutlich in Visp nicht umgestiegen. Die Reisegruppe habe dies erst auf dem Schiff bemerkt. «Am Mittwochabend haben wir versucht, unseren Papa zu kontaktieren. Doch alle Versuche blieben erfolglos. Mein Schwager ging nach Hause vorbei, doch Papa war nicht da», so Meichtry zum «Walliser Boten». Werner Meichtry leidet an Demenz.

«Bitte helft uns»

Gegenüber Blick ist die Tochter optimistisch: «Ich versuche, nicht zu fest der Angst zu folgen und gebe die Hoffnung nicht auf.» Meichtry ist 1,65 Meter gross und schlank. Er hat kurze, graue Haare, braune Augen und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt des Verschwindens hatte der Vermisste eine hellgraue Jacke sowie lange, braune Hosen an.

Sachdienliche Angaben sollen an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis oder an die Nummer 027 326 56 56 weitergeleitet werden. «Ich hoffe so fest, dass wir unseren Papa finden. Bitte helft uns», appelliert die Tochter.