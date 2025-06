Am Samstagmittag ist in der Nähe des Oberaletschgletschers im Kanton Wallis ein Helikopter abgestürzt. Ein Einsatz ist im Gange.

Ein Helikopter ist am Samstagmittag in der Region Oberaletschgletscher abgestürzt. Das bestätigt die Kantonspolizei Wallis auf Anfrage von Blick. Ein Einsatz läuft. Angaben zu Verletzten oder gar Toten konnte Mediensprecher Daniel Imboden noch nicht machen. Die Kantonspolizei stellt eine Medienmitteilung in Aussicht.

Acht Personen der Feuerwehr sollen laut «Walliser Bote» vor Ort sein. Es handelt sich nicht um einen Helikopter der Air Zermatt.

Ein Leser meldete sich bei Blick, der zum Zeitpunkt des Absturzes am gegenüberliegenden Berg Sparrhorn mit seiner Frau wandern war. Sie sahen den Helikopter anfliegen. Der Leser zückte sein Handy, um den Flug festzuhalten: «Ich dachte, der Helikopter will landen, doch dann krachte es zwei Sekunden vorher.»

