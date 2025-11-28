Am Freitag löste ein Fluchtversuch im Gefängnis Sitten einen Grosseinsatz der Walliser Kantonspolizei aus. Ein Häftling kletterte auf das Dach, konnte nach einer Stunde aber geschnappt werden.

Spezialeinheit und Hundestaffel sicherten das Gefängnisgelände sofort ab

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitagnachmittag wurde die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis durch das Personal des Gefängnisses Sitten alarmiert, wonach ein Häftling versucht habe, zu fliehen und es geschafft habe, auf das Dach der Einrichtung zu gelangen.

Umgehend wurde ein umfangreiches Polizeiaufgebot ausgelöst.

Grosseinsatz der Polizei

Gegen 14.15 Uhr gelang es einem Insassen unter noch zu klärenden Umständen, auf das Dach der Einrichtung zu steigen, mit dem Ziel, zu fliehen. Ein umfangreiches Aufgebot der Kantonspolizei, darunter die Interventionsgruppe, unterstützt von der Hundestaffel, sicherte den Bereich umgehend ab.

Rund eine Stunde nach Beginn des Fluchtversuchs konnte der Häftling ohne Zwischenfall auf dem Dach festgenommen werden. Es wurde niemand verletzt.

Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.