Die Walliser Polizei wurde am Donnerstagmorgen darüber informiert, wonach ein Mann in Naters einen Gemeindepolizisten mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht hat. Es soll sich laut einem Leserreporter um eine Axt gehandelt haben.

Einsatz in Naters VS

Uniformierte Polizisten in Naters. Foto: Leserreporter

Janine Enderli Redaktorin News

Bei einem Zustellversuch der Gemeindepolizei Naters am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr bedrohte ein Mann einen Gemeindepolizisten mit einem gefährlichen Gegenstand. Danach zog er sich in seine Wohnung zurück. Dies schreibt die Walliser Polizei in einem Communiqué.

Der Polizist sei nicht verletzt worden.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Umgehend wurden die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Wallis aufgeboten. Die Intervention dauert derzeit noch an. Für die Bevölkerung besteht aktuell keine Gefahr, heisst es weiter. «Wir bitten sie jedoch darum, sich an die Anweisungen der Behörden zu halten, um den Einsatz vor Ort nicht zu gefährden.»

Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation sowie die Gemeindepolizei Naters sind ebenfalls vor Ort. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.