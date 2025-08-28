Zwei Bergsteiger im Wallis tot aufgefunden

Am vergangenen Freitag unternahmen zwei Alpinisten eine Besteigung des Weissmies. Einer wurde schwer verletzt, worauf mehrere Suchflüge unternommen wurden. Die beiden Männer konnten schliesslich nur noch tot geborgen werden.

Einer der Männer setzte noch Notruf ab

Vier Tage nach Eingang des Notrufes konnten nur noch die Leichen der Männer gefunden werden.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitag befanden sich zwei Alpinisten im Abstieg des Weissmies bei Simplon-Dorf VS. Gegen 10.30 Uhr kam es auf einer Höhe von circa 3950 Meter aus noch ungeklärten Gründen zu einem Sturz einer der beiden Männer.

Der Begleiter des Mannes alarmierte sofort die Rettungskräfte. Trotz mehreren Suchflügen konnten die Rettungsteams der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, von Air Zermatt sowie der Rega die Verunfallten nicht sofort lokalisieren.

Vier Tage später konnten die Bergsteiger schliesslich aufgefunden und nur noch tot geborgen werden. Die formelle Identifikation der Opfer ist derzeit noch im Gang. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Wallis.