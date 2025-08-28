Zwei Bergsteiger im Wallis tot aufgefunden

Am Freitag befanden sich zwei Alpinisten im Abstieg des Weissmies bei Simplon-Dorf VS. Gegen 10.30 Uhr kam es auf einer Höhe von circa 3950 Meter aus noch ungeklärten Gründen zu einem Sturz einer der beiden Männer.
Der Begleiter des Mannes alarmierte sofort die Rettungskräfte. Trotz mehreren Suchflügen konnten die Rettungsteams der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, von Air Zermatt sowie der Rega die Verunfallten nicht sofort lokalisieren.
Vier Tage später konnten die Bergsteiger schliesslich aufgefunden und nur noch tot geborgen werden. Die formelle Identifikation der Opfer ist derzeit noch im Gang. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Wallis.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen