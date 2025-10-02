Ab dem 10. Oktober wird die Stromversorgung in bewohnbaren Häusern von Blatten VS wiederhergestellt. Dies betrifft auch umliegende Gebiete wie Tellialp und Fafleralp. Der Energieversorger informiert die Hausbesitzer in den kommenden Tagen über die Einzelheiten.

Der Strom ist bald wieder da

Die Häuser, die in Blatten noch bewohnbar sind, werden schon bald wieder an die Stromversorgung angeschlossen. Foto: keystone-sda.ch

Die Stromversorgung in den «noch bewohnbaren» Häusern von Blatten VS wird ab dem 10. Oktober wieder hergestellt sein. Dies betrifft auch die Gebiete, Weiler und Alpen von Tellialp, Weissenried, Gletscheralp, Eisten und Fafleralp.

«In der Regel sind dazu keine besonderen Massnahmen erforderlich», heisst es in dem Schreiben, das die betroffenen Hausbesitzer in den nächsten Tagen vom Energieversorger der Region Lötschental erhalten sollten. Die Ankündigung erfolgte am Mittwoch über einen der digitalen Kommunikationskanäle der Gemeinde Blatten, über die App «Gemeinde-News».