DE
FR
Abonnieren

Der Strom ist bald wieder da
Gute Nachricht für Bewohner von Blatten

Ab dem 10. Oktober wird die Stromversorgung in bewohnbaren Häusern von Blatten VS wiederhergestellt. Dies betrifft auch umliegende Gebiete wie Tellialp und Fafleralp. Der Energieversorger informiert die Hausbesitzer in den kommenden Tagen über die Einzelheiten.
Publiziert: vor 28 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die Häuser, die in Blatten noch bewohnbar sind, werden schon bald wieder an die Stromversorgung angeschlossen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Stromversorgung in Blatten VS wird ab 10. Oktober wiederhergestellt
  • Betroffene Hausbesitzer erhalten Informationsschreiben vom Energieversorger
  • Ankündigung erfolgte über die App «Gemeinde-News» der Gemeinde Blatten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Stromversorgung in den «noch bewohnbaren» Häusern von Blatten VS wird ab dem 10. Oktober wieder hergestellt sein. Dies betrifft auch die Gebiete, Weiler und Alpen von Tellialp, Weissenried, Gletscheralp, Eisten und Fafleralp.

«In der Regel sind dazu keine besonderen Massnahmen erforderlich», heisst es in dem Schreiben, das die betroffenen Hausbesitzer in den nächsten Tagen vom Energieversorger der Region Lötschental erhalten sollten. Die Ankündigung erfolgte am Mittwoch über einen der digitalen Kommunikationskanäle der Gemeinde Blatten, über die App «Gemeinde-News».

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen