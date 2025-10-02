Darum gehts
- Stromversorgung in Blatten VS wird ab 10. Oktober wiederhergestellt
- Betroffene Hausbesitzer erhalten Informationsschreiben vom Energieversorger
- Ankündigung erfolgte über die App «Gemeinde-News» der Gemeinde Blatten
Die Stromversorgung in den «noch bewohnbaren» Häusern von Blatten VS wird ab dem 10. Oktober wieder hergestellt sein. Dies betrifft auch die Gebiete, Weiler und Alpen von Tellialp, Weissenried, Gletscheralp, Eisten und Fafleralp.
«In der Regel sind dazu keine besonderen Massnahmen erforderlich», heisst es in dem Schreiben, das die betroffenen Hausbesitzer in den nächsten Tagen vom Energieversorger der Region Lötschental erhalten sollten. Die Ankündigung erfolgte am Mittwoch über einen der digitalen Kommunikationskanäle der Gemeinde Blatten, über die App «Gemeinde-News».
