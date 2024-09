«Das macht mir Sorgen» Hüttenwartin der Hörnlihütte erlebt Respektlosigkeit von Gästen

Edith Lehner bewirtet die Hörnlihütte in Zermatt VS. Ein Job, der sie immer mehr an ihre Grenzen bringt. Grund: Die Gäste benehmen sich teilweise massiv daneben. Es fehlt an Respekt gegenüber dem Hüttenpersonal. Lehner macht sich deshalb Sorgen um ihren Berufsstand.