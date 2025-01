Am Montag kam es am Bahnübergang beim Bahnhof Vouvry zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Eine 78-jährige Schweizerin fuhr am Montagabend mit ihrem Auto von Vouvry VS in Richtung Illarsaz VS. Als sie den Bahnübergang am Bahnhof von Vouvry erreichte, blieb ihr Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen auf den Bahngleisen stecken.

Der Fahrerin gelang es, sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug zu befreien und zu entfernen, als sich die Schranken schlossen. Einige Minuten später konnte der Zusammenstoss zwischen dem herannahenden Zug und dem Personenwagen trotz einer eingeleiteten Notbremsung nicht mehr verhindert werden.

Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich etwa zehn Personen im Zug. Es wurde niemand verletzt.

Eine Umleitung wurde eingerichtet.