DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Westschweiz
Wallis
Crans-Montana: Holzgerüst wird rund um die Gedenkstätte gebaut
Crans-Montana
Holzgerüst wird rund um die Gedenkstätte gebaut
Knapp eine Woche nach dem Unglück in Crans-Montana wird nun über der Gedenkstätte ein Holzgerüst gebaut.
Publiziert: 13:06 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Karin Frautschi
Reporterin Blick
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen