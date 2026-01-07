DE
FR
Abonnieren

Crans-Montana
Holzgerüst wird rund um die Gedenkstätte gebaut

Knapp eine Woche nach dem Unglück in Crans-Montana wird nun über der Gedenkstätte ein Holzgerüst gebaut.
Publiziert: 13:06 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen