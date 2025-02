Brand Leukerbad: 17 Personen bei Grossbrand in Hotel evakuiert

Bei einem Grossbrand in einem Hotel in Leukerbad VS haben am Montagmorgen neun Personen Rauchvergiftungen erlitten. 17 Menschen mussten aus dem brennenden Gebäude evakuiert werden. Ausgebrochen war der Brand gegen 3 Uhr früh.

