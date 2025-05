Nun spricht der Kantonsvertreter Alban Brigger

Alban Brigger von Dienststelle für Naturgefahren sagt: «Es ist das vorrangige Ziel, dass keine Menschen verletzt werden. Deshalb dürfen wir die Situation nicht unterschätzen.» Es sei deshalb gut, dass die Bevölkerung so effizient mitgespielt habe.



Der Berg werde seit letzter Woche intensiv überwacht, so Brigger. «Wir haben auch Helikopterflüge durchgeführt, um die Situation zu beurteilen.» Am Morgen habe man festgestellt, dass sich die Situation massiv zugespitzt hat. Der Berg bewegt sich im Meterbereich, insgesamt sind es 17 Meter. «Das ist sehr beunruhigend, auch, weil es neue Risse am Berg gibt.»



Man müssen davon ausgehen, dass im schlechtesten Fall über 5 Millionen Kubikmeter Material in Tal stürzten könne. Sie rechnen mit einem Grossabbruch in den nächsten Stunden. «Mit diesem Volumen können wir nicht abschätzen, wie weit in einem solchen Fall die Felsmassen Richtung Dorf vordringen würden.» Deshalb die Evakuierung des ganzen Dorfes.