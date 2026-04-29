Im Wallis wurden 2026 bereits über 100 Betrugsfälle registriert. Täter zielen auf Senioren ab, geben sich als Polizisten oder Techniker aus und erbeuten so über 300'000 Franken. Dabei ändern sie ihr Verhalten zunehmend.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Wallis seit Januar über 100 Betrugsfälle, meist ältere Opfer betroffen

Schaden über 300'000 CHF, Täter geben sich als Behörden aus

Polizei rät: Keine PIN-Codes, Bankkarten oder persönliche Daten weitergeben

Janine Enderli Redaktorin News

Seit Beginn des Jahres wurden im französischsprachigen Teil des Wallis mehr als 100 Betrugsfälle oder Betrugsversuche registriert.

Die Opfer sind überwiegend ältere Menschen, die über ihr Festnetztelefon kontaktiert werden, schreibt die Walliser Polizei in einer Medienmitteilung. Die Täter geben sich als Polizisten, Bankangestellte, Postboten, Techniker oder auch als Sozialarbeiter aus.

Sie schildern eine angeblich dringende Situation, um zu rechtfertigen, dass eine Person zu ihnen nach Hause geschickt wird. Vor Ort nehmen die Betrüger Bankkarten, Bargeld oder Schmuck an sich. Seit Beginn des Jahres beläuft sich der Schaden auf über 300'000 Franken.

Techniker, Diebstähle, erfundene Identitäten

Dank Opfern, die sofort die Polizei alarmiert haben, konnten kürzlich mehrere Täter festgenommen werden. Angesichts der erhöhten Wachsamkeit der Bevölkerung passen die Täter ihre Vorgehensweisen an und entwickeln immer neue Maschen, um das Misstrauen zu umgehen: angebliche Diebstähle in der Nachbarschaft, angeblich in Notizen von Kriminellen gefundene Identitäten oder vermeintlich verdächtige Banktransaktionen, die ein sofortiges Eingreifen erfordern.

Die Kantonspolizei Wallis erinnert daran, dass weder Polizisten noch Bankangestellte, Postboten oder Techniker jemals verlangen, Bankkarten, PIN-Codes, Geld oder Schmuck herauszugeben – weder am Telefon noch zu Hause.

Präventionstipps: