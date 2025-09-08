Schweizer (†53) stürzt bei Wanderung in den Tod

Am Samstagmorgen waren drei Wanderer von Fionnay aus aufgebrochen, um die Pointe du Crêt und das «Igloo des Pantalons Blancs» zu erreichen. Gegen 12.50 Uhr stürzte einer von ihnen beim Aufstieg über den Grat zur Pointe du Crêt auf einer Höhe von 3260 Metern ab.
Seine Begleiter alarmierten umgehend die Rettungskräfte.
Opfer ist 53-jähriger Schweizer
Die von der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO144) aufgebotenen Einsatzkräfte begaben sich mit einem Helikopter der Air-Glaciers vor Ort, konnten jedoch nur noch den Tod des 53-jährigen Schweizers feststellen.
Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.
