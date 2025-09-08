Am Samstag ist ein Wanderer bei der Besteigung der Pointe du Crêt in der Gemeinde Hérémence nach einem Sturz ums Leben gekommen.

Schweizer (†53) stürzt bei Wanderung in den Tod

Der Wanderer stürzte an der Pojnte du Crêt in den Tod. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Samstagmorgen waren drei Wanderer von Fionnay aus aufgebrochen, um die Pointe du Crêt und das «Igloo des Pantalons Blancs» zu erreichen. Gegen 12.50 Uhr stürzte einer von ihnen beim Aufstieg über den Grat zur Pointe du Crêt auf einer Höhe von 3260 Metern ab.

Seine Begleiter alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Opfer ist 53-jähriger Schweizer

Die von der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO144) aufgebotenen Einsatzkräfte begaben sich mit einem Helikopter der Air-Glaciers vor Ort, konnten jedoch nur noch den Tod des 53-jährigen Schweizers feststellen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.