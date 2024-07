In Zermatt kam es zu einem tödlichen Absturz an der Zumsteinspitze. Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden.

Bergsteiger stürzen in Zermatt VS ab

Zum Absturz kam es an der Zumsteinspitze im Wallis.

Denis Molnar Journalist

Am 19. Juli stürzten zwei Bergsteiger an der Zumsteinspitze in Zermatt VS ab. Einer kam ums Leben. Der zweite Bergsteiger wurde schwer verletzt.

Eine Drittperson meldete gegen 8.30 Uhr den Absturz von zwei Bergsteigern, welche im Aufstieg zur Zumsteinspitze waren. Die beiden angeseilten Personen stürzten auf einer Höhe von 4500 Metern aus bisher unbekannten Gründen cirka 300 Meter in die Tiefe.

Schwerverletzter ist 30-jähriger Schweizer

Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des einen Bergsteigers feststellen. Das zweite Opfer wurde mit schweren Verletzungen mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Inselspital nach Bern geflogen.

Die formelle Identifikation des Verstorbenen ist im Gange. Bei dem schwer verletzten Bergsteiger handelt es sich um einen Schweizer im Alter von 30 Jahren. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei das KWRO 144, die Air Zermatt und ihre verschiedenen Partner.