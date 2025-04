Das war ganz schön gefährlich: Am Samstag bretterte ein Kleinflugzeug auf dem Gletscher des Monte Rosa VS mitten durch eine Gruppe von Skitourengängern. Der Schock sitzt tief.

Darum gehts Kleinflugzeug landet gefährlich nah an Bergsteigern auf Monte-Rosa-Massiv

Italienischer Bergsteiger filmt Vorfall und erstattet Anzeige bei Polizei

Tausende Menschen waren am Samstag auf dem Berg unterwegs

Valentin Köpfli Redaktor News

Beinahe-Tragödie auf rund 4000 Metern: Ein Kleinflugzeug landete am Samstag auf der schweizerischen Seite des Monte-Rosa-Massivs VS und kam dabei einer Gruppe von Berggängern gefährlich nahe. Der Italiener Luca Calzone filmte den aussergewöhnlichen Vorfall und teilte das Video anschliessend in sozialen Medien.

Als das Flugzeug auf dem schneebedeckten Gletscher aufsetzte, dachte Calzone zunächst an eine Notlandung. Doch dann folgte der Schreckmoment: Das Flugzeug wendete urplötzlich, steuerte auf die Gruppe zu und raste haarscharf zwischen zwei Skitourengängern hindurch.

«Es ist Wahnsinn»

«Ich konnte es kaum glauben», so Calzone. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag, als die Gruppe auf dem Weg zur Schutzhütte Capanna Margherita war. Glücklicherweise waren die Berggänger ohne Seile unterwegs – sonst wäre es zur Tragödie gekommen.

Gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa sagte Calzone: «Ein solches Manöver, bei dem Menschen gefährdet werden, ist Wahnsinn. Es ist wirklich eine kriminelle, vorsätzliche Tat.» Wie durch ein «Wunder» sei nichts passiert, aber es hätte «mehr als einen Toten geben» können. Er sei immer noch «überwältigt und ungläubig. Denn es ist Wahnsinn», so der Bergsteiger. Calzone teilte das Video auch mit der Polizei und erstattete Anzeige.