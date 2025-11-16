Darum gehts
- Ein Mann starb bei einem Traktorunfall in Ried-Mörel VS
- Das Heck des Traktors geriet von der Strasse ab
- Der Fahrer war ein 62-jähriger Schweizer und verstarb vor Ort
Am Samstag hat sich auf einem ländlichen Weg in Ried-Mörel VS ein Arbeitsunfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug ereignet. Ein Mann kam dabei ums Leben, wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf der Flurstrasse im Gebiet «Chilchmatte».
Der Fahrer war damit beschäftigt, mit dem Traktor Mist auf einem Feld auszubringen. «Während eines Fahrmanövers geriet, aus bislang ungeklärten Gründen, das Heck des Fahrzeugs von der Strasse ab und riss dabei die Fahrerkabine des Traktors mit sich», schreibt die Kantonspolizei.
Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 62-jährigen Schweizer.
