DE
FR
Abonnieren

Beim Abstieg am Hörnligrat
Südkoreaner (†58) stürzt am Matterhorn in den Tod

Am Sonntag ist ein Südkoreaner am Matterhorn tödlich verunglückt. Die zuständige Staatsanwaltschaft untersucht den Vorfall.
Publiziert: 16:47 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Der Südkoreaner verunglückte am Matterhorn. (Symbolbild)
Foto: Martin Meul

Darum gehts

  • Südkoreanischer Bergsteiger stürzt am Hörnligrat in den Tod
  • Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen
  • Der Unfall ereignete sich auf rund 4000 Metern Höhe
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Am Sonntag, gegen 16 Uhr, befanden sich zwei Bergsteiger auf dem Abstieg vom Gipfel über den Hörnligrat auf der Nordostseite. Auf einer Höhe von rund 4000 Metern stürzte einer von ihnen aus bislang ungeklärten Gründen ab. Das schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung.

Sein Begleiter alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO144), die mit einem Helikopter von Air Zermatt an den Unglücksort geflogen wurden, konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Das Opfer ist ein südkoreanischer Staatsangehöriger (†58). Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen