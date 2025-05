Behörden informieren «Wir müssen auch die Einsatzkräfte schützen»

Das Walliser Dorf Blatten ist von Unmengen an Schutt, Geröll und Erde begraben worden. Am Donnerstagabend will der Regionale Führungsstab über die neuesten Entwicklungen informieren. Blick zeigt die Pressekonferenz live.

Publiziert: 17:54 Uhr | Aktualisiert: vor 17 Minuten