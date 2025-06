Badeunfall in Sitten VS Mann (†22) tot aus See der Domaine des Iles geborgen

Am Sonntag kam ein 22-jähriger Mann bei einem Badeunfall in Les Iles in Sitten VS ums Leben. Umfangreiche Rettungsmittel wurden mobilisiert. Der leblose Körper wurde am frühen Abend von Tauchern geborgen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Publiziert: 10:00 Uhr | Aktualisiert: vor 41 Minuten