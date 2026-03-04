Eine Schweizerin ist am Dienstag auf der Route du Grand-St-Bernard in Bourg-St-Pierre tödlich verunglückt. Ihr Auto überschlug sich mehrfach.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 79-jährige Schweizerin stirbt am 3. März bei Unfall in Bourg-St-Pierre

Fahrzeug überschlug sich mehrfach, Rettungskräfte konnten nicht helfen

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, fuhr eine Autolenkerin auf der Route du Grand-St-Bernard in Bourg-St-Pierre in Richtung Liddes.

Kurz nachdem sie ihren Parkplatz verlassen hatte, geriet das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals, bevor es unterhalb der Strasse zum Stillstand kam.

Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte verstarb die Lenkerin noch an der Unfallstelle.

Beim Opfer handelt es sich um eine 79-jährige Schweizerin. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei verschiedene Partner, darunter die

KWRO 144 mit einer Ambulanz und einem Helikopter von Air-Zermatt (Crew und Arzt) sowie die Feuerwehr des CSI Haut-Entremont. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.