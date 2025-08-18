Am Sonntag kam im Bereich des Domjochs in der Gemeinde Saas-Fee ein Gleitschirmpilot ums Leben. Die Identifikation des Opfers ist noch ausstehend.

Nach einer Suchaktion konnte der Pilot geborgen werden. (Symbolbild) Foto: Kapo Wallis

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntag stürzte ein Gleitschirmpilot im Bereich des Domjochs aus noch ungeklärten Gründen ab. Da sein Begleiter keinen Kontakt mehr von ihm erhalten hatte, alarmierte er die Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation 144.

In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis wurde daraufhin eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. Mithilfe technischer Mittel konnte der vermisste Gleitschirmpilot am heutigen Morgen gegen 08:30 Uhr im Bereich des Domjochs auf einer Höhe von rund 4'300 Metern lokalisiert werden.

Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch seinen Tod feststellen. Die formelle Identifikation des Verstorbenen ist im Gang. Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.