Drei Tote nach Schüssen in Vétroz VS

1/2 Im Wallis kam es am Sonntagmorgen offenbar zu einer Schussabgabe. Die Polizei ist im Einsatz.

Janine Enderli Redaktorin News

Schüsse in Vétroz VS! Wie die Kantonspolizei Wallis auf X mitteilt, steht die Polizei derzeit wegen verschiedener Schüsse, die abgefeuert wurden, im Unterwallis im Einsatz. Augenzeugen sprechen gegenüber «Le Nouvelliste» von fünf bis sechs Schüssen, die sie um 7 Uhr morgens gehört hätten. Die Polizei sei im Zentrum des Dorfes im Einsatz gestanden.

Wie die Kantonspolizei Wallis gegen Mittag mitteilt, wurden zwei Personen leblos in einer Wohnung in Vétroz aufgefunden. Eine weitere Person wurde in einem anderen Wohngebäude, ebenfalls in Vétroz, leblos aufgefunden.

Die Strasse durch das Dorf sei vorübergehend gesperrt gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Inzwischen könnten Autos aber wieder normal verkehren, wie die Polizei auf X mitteilt. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr, wie es weiter heisst.

Um 14 Uhr wollen die Behörden im Rahmen einer Medienkonferenz informieren.

