Alles nur ein Missverständnis ... Walliser Firma kippt Asbest-Müll den Hang runter – so redet sich der Chef raus

In Ried-Brig VS hat eine Deponiefirma Asbestplatten einfach ungeschützt in den Hang gekippt – und die Anwohner in Alarm versetzt. Der Chef der Firma sieht den Fehler ein – aber schiebt die Schuld auf einen Mitarbeiter!

Publiziert: vor 35 Minuten