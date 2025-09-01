In Visp ist am Montagmittag ein Brand ausgebrochen. Alertswiss warnt vor starker Rauchentwicklung.

1/2 In Visp brennt es. Foto: Leserreporter

Janine Enderli Redaktorin News

Dichter, weisser Rauch liegt über der Gemeinde Visp im Wallis. Im Wohngebiet Visp West ist ein Brand ausgebrochen. Leserreporter melden eine starke Rauchentwicklung.

Auch die Warn-App Alertswiss bittet die Bevölkerung, alle Fenster zu schliessen. «Der Brand führt zu einer starken Rauchentwicklung», heisst es auf dem Portal. Der Kanton Wallis appelliert an die Anwohner, Klimaanlagen und Lüftungen auszuschalten.

Noch sind die Umstände des Feuers unklar. Die Kantonspolizei Wallis ist vor Ort und bestätigt einen Einsatz.

+++Update folgt+++