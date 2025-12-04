Ein 87-Jähriger wird im Wallis mit 148 km/h geblitzt. Erlaubt gewesen wären 80. Er verliert seinen Führerschein.

Senior fährt im Wallis fast doppelt so schnell wie erlaubt

Darum gehts 87-Jähriger Senior wird wegen Raserei im Wallis geblitzt

Er droht mindestens zwei Jahre Fahrverbot und Haftstrafe

Es ist das 26. Raserdelikt im Kanton Wallis 2025

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am 23. November hat es ein Senior im Kanton Wallis besonders eilig. Der 87-Jährige wird auf der Route du Grand-St-Bernard zwischen Sembrancher VS und Martigny VS geblitzt. Erlaubt gewesen wären 80, wie «Le Matin» berichtet. Der Senior musste seinen Führerschein abgeben und er wird sowohl der Strassenverkehrsbehörde als auch der Staatsanwaltschaft gemeldet.

Dem Senioren drohen laut der Kantonspolizei Wallis ein mindestens zweijähriges Fahrverbot und bis zu vier Jahre Haft. Es sei bereits das 26. Raserdelikt im Kanton Wallis in diesem Jahr.