87-Jähriger verliert Billett
Senior fährt im Wallis fast doppelt so schnell wie erlaubt

Ein 87-Jähriger wird im Wallis mit 148 km/h geblitzt. Erlaubt gewesen wären 80. Er verliert seinen Führerschein.
Publiziert: 09:26 Uhr
Aktualisiert: 09:37 Uhr
Die Polizei nahm dem 87-jährigen Raser sofort das Billet weg.
  • 87-Jähriger Senior wird wegen Raserei im Wallis geblitzt
  • Er droht mindestens zwei Jahre Fahrverbot und Haftstrafe
  • Es ist das 26. Raserdelikt im Kanton Wallis 2025
Mattia JutzelerRedaktor News

Am 23. November hat es ein Senior im Kanton Wallis besonders eilig. Der 87-Jährige wird auf der Route du Grand-St-Bernard zwischen Sembrancher VS und Martigny VS geblitzt. Erlaubt gewesen wären 80, wie «Le Matin» berichtet. Der Senior musste seinen Führerschein abgeben und er wird sowohl der Strassenverkehrsbehörde als auch der Staatsanwaltschaft gemeldet. 

Dem Senioren drohen laut der Kantonspolizei Wallis ein mindestens zweijähriges Fahrverbot und bis zu vier Jahre Haft. Es sei bereits das 26. Raserdelikt im Kanton Wallis in diesem Jahr.

