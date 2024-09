Walliser Winzer wegen AOC-Betrugs schuldig gesprochen

Ein wegen Betrugs angeklagter Walliser Winzer wurde am Montagmorgen vom Gericht in Sitten schuldig gesprochen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Weinbauer und Weinhändler wurde vom Gericht in Sitten wegen Betrugs, ungetreuer Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung und Anstiftung zur Urkundenfälschung verurteilt, wie Gerichtspräsidentin Sophie Bartholdi Métrailler am Montagmorgen bei der Urteilsverkündung erklärte. Es handelt sich um die höchste Strafe, die in einem Fall im Zusammenhang mit dem Weinbau im Wallis ausgesprochen wurde.

In der Verhandlung hatten die Staatsanwaltschaft und die Klägerseite fünf Jahre Gefängnis gefordert.