39-jähriger Franzose Häftling in Walliser Gefängnis tot aufgefunden

In der Walliser Strafanstalt Crêtelongue in Granges ist ein Häftling am Samstagmorgen leblos in seiner Zelle aufgefunden worden. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod des 39-jährigen Franzosen feststellen.