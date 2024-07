Briten-Raser auf dem Grimselpass erwischt

Am Donnerstag vergangener Woche wurde ein Brite mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Grimselpass geblitzt. Seine Raserei kostete ihn eine stattliche Summe.

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagnachmittag in der vergangenen Woche wurde ein britischer Fahrer (60)

mit einer Geschwindigkeit von 154 km/h gemessen, als er auf der Grimselpassstrasse unterwegs war. Die zulässige Geschwindigkeit betrug 80 km/h. Er wurde beim Amt für Strassenverkehr- und Schifffahrt sowie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Fehlbare zahlte eine Bussengarantie in der Höhe von 2'600 Franken.