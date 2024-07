Ein Teil der bei den Überschwemmungen in Siders evakuierten 141 Personen haben in ihre Wohnungen zurückkehren können. Es handelt sich um die Mieter der am Rhoneufer liegenden Alusuisse-Villen, von denen die meisten nicht beschädigt wurden.

Teil von Evakuierten kehrt in Siders VS in ihre Wohnungen zurück

Nach den Unwettern standen grosse Teile von Siders unter Wasser. (Archivbild)

Sophie Martin vom Sozialmedizinischen Zentrum Siders bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Zeitung «Le Nouvelliste». «Elektrizität ist im Quartier Sous-Géronde wieder vorhanden, aber die Wohnsituation ist provisorisch und prekär», sagte sie.

Sie erinnerte daran, dass der Eigentümer der Villen, der anglo-australische Bergbaukonzern Rio Tinto, beschlossen hat, die Vermietung der Villen aus Sicherheitsgründen einzustellen. Die Mieterinnen und Mieter haben bis November Zeit, die Räumlichkeiten zu verlassen. «Ein Teil hat bereits eine neue Unterkunft gefunden, aber sie können nicht vor September oder Oktober einziehen», betonte Martin.

Das Quartier Sous-Géronde in Siders wurde von den Unwettern so schwer getroffen, dass einige Gebäude in ihrem derzeitigen Zustand nicht mehr bewohnbar sind. Rund 100 Personen werden nie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Dies hatte die Gemeinde Siders, die ein Hilfsnetzwerk aufgebaut hat, bereits am 5. Juli an einer Medienkonferenz mitgeteilt.

«Ein Teil von ihnen hat bereits eine Wohnung gefunden, andere sind noch auf der Suche», sagte Martin. «Für die Geschädigten, die nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um eine höhere Miete zu bezahlen, kann nach den normalen Kriterien für die Gewährung von Sozialhilfe ein zusätzliches Budget gewährt werden», fügte sie hinzu.