Tragischer Arbeitsunfall auf einem Bauernhof in Saint-Livres VD: Ein Schweizer geriet mit seinem Ärmel unglücklich in die Zapfwelle zwischen Traktor und Anhänger. Trotz schneller Rettungsmassnahmen verstarb der Mann im Spital.

Arm eines Schweizers (†57) in Zapfwelle zwischen Traktor und Anhänger geraten

Am Freitag, gegen 11 Uhr, wurde die Polizeizentrale des Kantons Waadt darüber informiert, dass sich soeben in Saint-Livres auf einem Bauernhof ein Arbeitsunfall ereignet hatte.

Ein Schweizer (†57) stand zwischen seinem Traktor und Anhänger. Der linke Ärmel seiner Jacke geriet in die Zapfwelle, die die beiden Fahrzeuge verband, und sein Arm wurde in den Mechanismus gezogen. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der Mann kurz nach seiner Einlieferung durch die Rega im Universitätsspital Lausanne.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und die diensthabende Staatsanwältin leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Sie übertrug die Ermittlungen der Kantonspolizei Waadt. Beim Unfall waren mehrere Polizeipatrouillen, ein Krankenwagensund sowie ein Rega-Helikopter im Einsatz.