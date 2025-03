Ein 16-jähriger Jugendlicher starb beim Versuch, in eine Sandwicheria in Vevey VD einzubrechen. Der Teenager wurde am frühen Samstagmorgen mit dem Hals in der elektrischen Schiebetür eingeklemmt gefunden. Die Polizei ermittelt, geht aber von einem Unfall aus.

Einbrecher (†16) in Schiebetür eines Sandwichladens eingeklemmt – tot

Unfall in Vevey VD

Die Avenue Paul-Cérésole in Vevey, wo sich der tragische Vorfall ereignete. Foto: Google Maps

Ein tragischer Vorfall erschütterte am frühen Samstagmorgen die Stadt Vevey im Kanton Waadt. Wie «24heures» berichtet, wurde ein 16-jähriger Jugendlicher leblos in der Eingangstür einer Sandwicheria aufgefunden. Der Teenager verstarb trotz sofortiger Reanimationsversuche noch am Unfallort.

Laut Angaben der Waadtländer Kantonspolizei ereignete sich der Vorfall gegen 4 Uhr morgens in der Avenue Paul-Cérésole, unweit des Bahnhofs. Ersten Ermittlungen zufolge versuchte der Jugendliche, gewaltsam in das Geschäft einzudringen. Dabei gelang es ihm offenbar, die elektrische Eingangstür zu öffnen und teilweise hindurchzuschlüpfen, bevor sich das System wieder schloss und ihn am Hals einklemmte.

Polizei geht von Unfall aus

Eine umfangreiche Untersuchung wurde eingeleitet, um den genauen Hergang zu klären. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren vor Ort. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Eine Anwohnerin schilderte gegenüber «24heures»: «Der Gehweg war gesperrt. Es waren Absperrbänder angebracht. Ebenso ein weisses Zelt, das uns die Sicht versperrte.»

Der Polizeieinsatz dauerte bis etwa 10 Uhr an. Umliegende Geschäftsinhaber bemerkten zwar die erhöhte Polizeiaktivität, kannten jedoch zunächst nicht den Grund dafür. Bemerkenswert ist, dass die betroffene Sandwicheria trotz des Vorfalls zu den üblichen Zeiten geöffnet blieb.