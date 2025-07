Am Mittwoch ereignete sich in der Region Les Diablerets ein schwerer Wingsuit-Unfall. Ein Mann prallte während eines Flugs gegen einen Felsen und kam dabei ums Leben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Wingsuit-Flieger (†50) prallt in Felswand und stirbt

Unfall in Les Diablerets VD

Ein Mann kam bei einem Wingsuit-Sprung am Scex Rouge ums Leben. (Archivbild) Foto: KEYSTONE

Tödlicher Unfall in den Bergen: Am Mittwoch wurde die Waadtländer Polizeizentrale darüber informiert, dass sich in der Region Les Diablerets ein schwerer Sportunfall ereignet hatte. Wie die Kantonspolizei Waadt mitteilt, hatte sich eine Gruppe von drei Wingsuit-Fliegern auf den Gipfel des Scex Rouge begeben, um ins Tal zu fliegen.

Aus noch ungeklärten Gründen prallte einer der Sportler während des Flugs gegen einen Felsen. Vor Ort konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes (†50) feststellen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt hat eine Untersuchung eingeleitet.